Умер известный режиссер и телеведущий Александр Олейников

Евгения Алешина
В октябре 2025 года он отпраздновал юбилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ушел из жизни телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников. Ему было 60 лет. Об этой печальной новости сообщила писательница Марина Юденич в своем Telegram-канале.

«Умер Саша Олейников. <…> Покойся с миром», — написала Юденич.

В своем посте писательница охарактеризовала Олейникова как очень спокойного человека, который «легко и безмятежно шагает по жизни».

Информацию о смерти ведущего подтвердили его коллеги, а также сын Максим. Как сообщает ТАСС со ссылкой на знакомых Олейникова, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Не так давно, 21 октября прошлого года, Олейников отпраздновал юбилей.

Александр Анатольевич Олейников родился в Москве. Обучался на заочном отделении в институте культуры, но так и не окончил учебное заведение. На телевидение он пришел в возрасте 20 лет и сразу понял, что это его призвание. С 1985 года он успел поработать на многих федеральных телеканалах. В 1993 году стал секретарем Союза кинематографистов, а с 2001 года являлся членом Академии российского телевидения.

Он продюсировал фильмы "Любовь-морковь" (2006), "Любовь-морковь 2" (2008), "Любовь-морковь 3" (2010), "Невидимки" (2013) и другие.

