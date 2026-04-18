Умерла звезда фильма «Багровые реки» Надя Фарес

Дарья Бруданова Журналист 258 0

Французской актрисы не стало после инцидента в бассейне.

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

Умерла французская актриса Надя Фарес. Об этом написало агентство AFP со ссылкой на родственников знаменитости.

Дочери кинозвезды — Силия и Шана — рассказали изданию о том, что их мать ушла из жизни через шесть дней после инцидента в бассейне.

Надя Фарес 11 апреля потеряла сознание во время водных процедур. Очевидцы случившегося немедленно вызывали скорую помощь. Однако медикам не удалось привести актрису в чувства. Ее экстренно доставили в больницу Питье-Сальпетриер. После Фарес ввели в искусственную кому. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее так и не удалось. Ей было 57 лет. Причина смерти пока не разглашается.

Девушки были близки с матерью. В своем обращении они назвали ее примером для подражания.

Фарес родилась 20 декабря 1968 года в Марокко. Позже вместе с семьей она переехала в Париж. За всю карьеру Надя снялась в десятках фильмах. Наибольшую известность ей принес криминальный триллер «Багровые реки».

Ранее 5-tv.ru писал, что от тяжелой болезни умерла вдова погибшего участника шоу «Битва экстрасенсов» Артура Микаберидзе Каролина. Предположительно, она боролась с раком. В январе 2026 года мать пятерых детей жаловалась подписчикам на свое плохое самочувствие.

