В ОАЭ заявили о продолжении усилий по урегулированию украинского конфликта

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.

ОАЭ про урегулирование конфликта на Украине

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут поддерживать усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД страны.

«Обсуждения <…> включали прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия», — приводит текст заявления МИД РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что трехсторонние переговоры проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, проходящие в Абу-Даби, начались 23 января и продлились два дня. От РФ в ОАЭ поехали руководители из Министерства обороны России. Возглавляет рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Группу от Незалежной возглавляет секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. Третью сторону представляют спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов, экс-советник главы Белого дома Джаред Кушнер.

Вторая встреча в ОАЭ длилась более трех часов. Украинские чиновники оценили переговоры как «конструктивные». По словам журналиста Axios Барака, следующий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби может состояться на следующей неделе.

В Белом доме отметили, что самым сложным для участников встречи был вопрос территорий. Это был первый случай, когда представители администрации президента США Дональда Трампа встретились одновременно с делегацией России и Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил вернуть Украине «статус буферного государства»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

