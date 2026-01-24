Орбан предложил вернуть Украине «статус буферного государства»

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 156 0

Москва, по словам премьер-министра Венгрии, неизбежно отвечает силой на попытки военного приближения к своим рубежам.

Орбан призвал вернуть Украине роль «буферного государства»

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января заявил, что Североатлантический альянс должен отказаться от идеи дальнейшего приближения к российским границам и перейти к переговорам о возвращении Украине роли «буферного государства». Выступая в городе Капошвар на мероприятии, которое транслировал телеканал M1, глава венгерского правительства отметил, что Россия, по его словам, неизбежно реагирует силовыми методами на попытки военного давления у своих рубежей.

Орбан подчеркнул, что НАТО и Европейский союз не в состоянии напрямую размещать свои вооруженные силы у границ РФ. По его мнению, между Россией и странами Запада всегда должна существовать определенная зона безопасности. Он отметил, что Украина ранее выполняла функцию такого пространства, однако теперь превратилась в территорию вооруженного конфликта. Венгерский премьер считает необходимым найти договоренность о том, каким образом Украина может вновь получить статус нейтрального государства.

По оценке Орбана, истоки нынешнего противостояния связаны с курсом НАТО на включение Украины в западную архитектуру безопасности. При этом Россия, как указал политик, исходит из своего права не допускать присутствия потенциально враждебных вооруженных сил в непосредственной близости от своих границ.

Венгерский премьер также призвал сосредоточиться не на поиске виновных, а на поиске путей к миру и снижению уровня угроз, подчеркнув, что достижение этих целей, по его мнению, возможно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны
18:24
Флора против всех: что ждать от второго сезона сериала «Дети перемен»
18:21
Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за активную совместную работу
18:10
Ни руки, ни сердца: почему мужчина не зовет замуж — на это есть 8 причин
18:06
Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя
17:57
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Музыкант, который не слышит»: Максим Фадеев рассказал, как лишился слуха
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026