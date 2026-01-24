Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января заявил, что Североатлантический альянс должен отказаться от идеи дальнейшего приближения к российским границам и перейти к переговорам о возвращении Украине роли «буферного государства». Выступая в городе Капошвар на мероприятии, которое транслировал телеканал M1, глава венгерского правительства отметил, что Россия, по его словам, неизбежно реагирует силовыми методами на попытки военного давления у своих рубежей.

Орбан подчеркнул, что НАТО и Европейский союз не в состоянии напрямую размещать свои вооруженные силы у границ РФ. По его мнению, между Россией и странами Запада всегда должна существовать определенная зона безопасности. Он отметил, что Украина ранее выполняла функцию такого пространства, однако теперь превратилась в территорию вооруженного конфликта. Венгерский премьер считает необходимым найти договоренность о том, каким образом Украина может вновь получить статус нейтрального государства.

По оценке Орбана, истоки нынешнего противостояния связаны с курсом НАТО на включение Украины в западную архитектуру безопасности. При этом Россия, как указал политик, исходит из своего права не допускать присутствия потенциально враждебных вооруженных сил в непосредственной близости от своих границ.

Венгерский премьер также призвал сосредоточиться не на поиске виновных, а на поиске путей к миру и снижению уровня угроз, подчеркнув, что достижение этих целей, по его мнению, возможно.

