ВСУ атаковали здание поликлиники в Каховке

Вооруженные силы Украины ударили по поликлиник в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил зампред регионального правительства Сергей Черевко, его слова передает ТАСС.

«В Каховке из артиллерии поражено здание поликлиники», — сказал Черевко.

В результате атаки пострадавших нет, добавил он. Однако само здание медицинского учреждения получило повреждение: пострадали мебель, оборудование, выбиты стекла.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по территориям России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области вся бригада скорой помощи погибла после удара ВСУ. Губернатор сообщил о гибели медиков в результате атаки беспилотника. По словам главы области, медицинский автомобиль был атакован в ходе боевых действий на территории региона.

Губернатор региона Владимир Сальдо назвал произошедшее «военным преступлением» и отметил, что речь идет о трагедии, затронувшей профессионалов, прибывших на оказание помощи пострадавшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.