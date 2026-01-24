Минпросвещения России предложило запретить готовые домашние задания

Минпросвещения России 24 января разработало проект изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ предусматривает введение ограничений на распространение готовых учебных заданий и решений.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление министерства, предлагается запретить публикацию данных о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых ответов на задания Всероссийской олимпиады школьников. Под ограничения также подпадают задания из учебников и учебных пособий, включенных в федеральный перечень.

При этом в проекте указано, что запрет не будет распространяться на ответы, уже размещенные непосредственно в самих учебниках.

Ранее, 19 декабря 2025 года, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» обратил внимание на потенциальные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. По его словам, со временем может возникнуть ситуация, при которой дети, подростки и студенты перестанут самостоятельно размышлять и искать решения. Глава государства подчеркнул, что эта проблема является сложной и может усугубляться особенностями организации образовательного процесса в учебных заведениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.