«Говорит о мире, а его террористы убивают врачей»: Захарова о противоречиях в словах Зеленского

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 197 0

Россия намерена установить личности тех, кто причастен к удару по машине скорой помощи, в результате которого погибла вся бригада медиков.

Захарова о противоречиях в словах Зеленского

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Захарова заявила о противоречии слов Зеленского и действий ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности к мирному урегулированию конфликта, однако на фоне этих слов боевики Вооруженных сил Украины наносят удары по врачам, заявила 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова указала, что заявления украинского лидера о мире и прекращении огня, которые он озвучивает на международных площадках, не совпадают с действиями ВСУ.

«Зеленский заявляет о мире и готовности к прекращению огня, которые он так рекламирует в Давосе, пока его террористы убивают врачей целенаправленно и систематически — все то, что они с 2014 года делают в Донбассе», — написала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия намерена установить личности тех, кто причастен к удару по машине скорой помощи, в результате которого погибла вся бригада медиков. По ее словам, подобные действия нарушают международные нормы.

Захарова отметила, что атака была совершена вопреки положениям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права.

«Вопреки всем протоколам Женевской конвенции, нормам международного гуманитарного права, а также собственным заявлениями и любому мыслимому и немыслимому представлению о гуманизме дроны ВСУ расстреляли машину скорой помощи в Херсонской области», — заявила она.

Ранее в этот же день посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что украинская сторона на словах демонстрирует стремление к миру, однако в день проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби украинские боевики применили беспилотники против автомобиля с медиками. Он назвал произошедшее преступлением киевского режима.

Об атаке на машину скорой помощи в Херсонской области стало известно 24 января. Позднее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что вся бригада скорой помощи, подвергшаяся удару дрона, погибла.

