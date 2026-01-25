«Я в себе это перебарываю»: Алина Алексеева о походах к психологу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив

К сожалению, даже тем, кто считает, что полезно обращаться к психологу, приходится себя перебарывать и заставлять.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Алина Алексеева борется со стереотипом о посещении психолога

Наряду с новым трендом на естественность мужских слез становится популярным и обращение к психологам. Стереотип, что, посетив специалиста, человек становится слабым, перестает работать. На премьере фильма «Комментируй это» актриса Алина Алексеева поделилась с корреспондентом 5-tv.ru, что сама ходит на такие сессии, однако испытывает некоторые сложности.

«Я за психологов, хотя я из того поколения, которое считает все-таки, что обращаться к психологам — это слабость. К сожалению. Я в себе это перебарываю, стараюсь», — рассказала она.

Актриса отметила, что редко обращается к психологу, только когда осознает, что запуталась в ситуации и не может найти выход.

Более того, если кому-то вдруг понадобится очень хороший специалист, настоящий эксперт в своем деле, знаменитость с радостью готова поделиться контактом.

«У меня есть хороший психотерапевт, если что, дам телефончик», — игриво пошутила Алина Алексеева.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, посещать психолога раньше боялся и актер Сергей Бурунов. Долгое время ему казалось, что он в состоянии со всем справиться самостоятельно. Однако практика показала обратное.

