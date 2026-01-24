«Я раньше стеснялся»: Сергей Бурунов о работе с психологом

Актер Сергей Бурунов перестал бояться посещать психолога

Посещать психолога — это нормально, и в этом нет ничего постыдного. Так считает знаменитый актер Сергей Бурунов, который раньше боялся обращаться к этим специалистам. Сейчас он смотрит на процесс познания себя совершенно иначе. Таким мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

По словам артиста, долгое время он придерживался принципа «я мужчина, я справлюсь сам». Однако это ни к чему хорошему не привело. Со временем Бурунов осознал, что такие стереотипы — это глупость. Ведь внутренняя боль не затихает со временем, а только усиливается.

«Я считаю, что это очень цивилизованный подход. Я раньше стеснялся этого, думал, что <…> это ж постыдная история, ты ж не можешь признаться себе. У нас какие-то „псевдопонятия“, которые к мужчинам не имеют никакого отношения. Ты не можешь справиться — ты не мужик, поэтому все в себе надо держать. Нет, это абсолютно нормально, это как гигиена мозга. Поэтому нужно ходить. Боль никуда не уходит, она потом кипит и взрывается, и в очень нехорошие моменты жизни превращается, болезни», — поделился Сергей Бурунов.

Один из ключевых вопросов, с которым разбирается актер на сессиях с психологом, касается его родных.

«Меня интересовал вопрос, почему мои родные ведут себя как не родные и как с этим жить», — рассказал он.

Бурунов добавил, что с этим вопросом он с психологом разбирается постепенно, «глубинно». Актер воспринимает познание себя как образование, прокачку эмоционального интеллекта.

«Я для себя какие-то вещи постоянно открываю. Для себя я решил, что это как образование. То есть для прокачки своего эмоционального интеллекта — это очень хорошо. Потому что-то, что раньше тебе казалось главным, оказалось второстепенным, а то, что тебе кажется второстепенным, главное и есть. Это с точки зрения образования очень хорошо», — отметил звезда российского кино.

Сергей подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий в душе у него копились какие-то обиды, разочарования, гнев и другие неприятные эмоции, с которыми он не знал, как жить. Психолог помог «потушить внутренний пожар» и научил с этим справляться.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению Сергея Бурунова, только недалекие женщины негативно относятся к мужским слезам.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX