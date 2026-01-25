Президент Румынии назвал условие для присоединения Молдавии

Президент Дан: граждане Молдавии не хотят присоединения к Румынии

Присоединение Молдавии к Румынии возможно только при согласии большинства граждан постсоветской республики, чего в настоящее время нет. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

«В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому», — процитировал Дана портал Hotnews.

Отмечается, что по результатам опроса, проведенного в августе 2025 года, 61,5% молдаван выступили против объединения с Румынией, а 31% поддержали эту идею.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поддержала бы референдум о вхождении страны в состав Румынии, но признала, что большинство граждан не хотят терять суверенитет.

Молдавские власти неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления народа, а по конституции республики суверенитет и независимость являются основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимают в общественно-политических дискуссиях.

Как ранее писал 5-tv.ru, Молдавия в военной стратегии назвала главной угрозой нацбезопасности Россию. При этом русским языком в республике свободно владеет больше половины населения.

