Кадры падения такси с женщиной и ребенком в канал в Махачкале

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Пострадавших чудом удалось спасти.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Падение такси с женщиной и ребенком в канал в Махачкале сняли на видео

В Махачкале такси, внутри которого находились женщина вместе c ребенком, упало в водный канал. Видео аварии публикует 5-tv.ru.

Известно, что женщина с ребенком направлялась в больницу. На кадрах видно, как автомобиль ехал по трассе, затем его резко занесло  в сторону, после чего транспортное средство упало в реку.

Мужчины, ставшие случайными свидетелями происшествия, немедленно бросились на помощь пострадавшим. В итоге им чудом удалось достать из машины сначала ребенка, затем женщину, а после и самого водителя.

Ранее таксист Нурислам Рамазанов рассказал 5-tv.ru о том, что стало причиной аварии в Махачкале, а также как ему удалось выбраться из заблокированного транспортного средства. Для этого, по его словам, водители других машин взяли трос и зашли в воду. В момент инцидента Рамазанов, как он сам уточнил, не паниковал, а, наоборот, пытался успокоить пассажирку, находившуюся в салоне.

