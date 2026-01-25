«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто

Такси вместе с женщиной и маленьким ребенком упало в водный канал в Махачкале

В Махачкале такси, внутри которого находились мать и ребенок, упало в водный канал. Прохожим чудом удалось спасти пострадавших. Водитель автомобиля Нурислам Рамазанов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал подробности страшного инцидента.

«Небольшая скорость была, километров 40-50. Машина там одна стояла, помеху создавала везде, попытался ее объехать и занесло машину, уже неуправляемая машина. Ни газ, ни тормоз ничего не помогало», — пояснил Нурислам Рамазанов.

Очевидцы аварии, как уточнил таксист, сразу стали помогать пострадавшим. Сам Рамазанов не пытался открыть дверь, чтобы в салон не попала вода.

«Паники не было. <…> Я пытался успокоить женщину», — уточнил таксист.

Когда мужчины подбежали к упавшему автомобилю Рамазанов сообщил им, что в машине есть ребенок. Так, через окно в первую очередь достали именно его.

«Ребенок, можно сказать, не намок, потому что в салоне воды не было. Ребенок был сухой», — сказал Нурислам Рамазанов.

После того как ребенка достали, машина поплыла дальше по каналу. Чтобы вытащить остальных, свидетелям инцидента пришлось зайти с тросом в воду. Сначала они помогли выбраться из авто женщине, а затем и Нурисламу.

Также водитель в разговоре с журналистом сообщил, что вез мать и ребенка в больницу. Родственники пассажиров, приехав на место происшествия, поблагодарили бросившихся на помощь людей и сказали, что претензий к Рамазанову у них нет.

