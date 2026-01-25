«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 1 969 0

Таксист вез мать с ребенком в больницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такси вместе с женщиной и маленьким ребенком упало в водный канал в Махачкале

В Махачкале такси, внутри которого находились мать и ребенок, упало в водный канал. Прохожим чудом удалось спасти пострадавших. Водитель автомобиля Нурислам Рамазанов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал подробности страшного инцидента.

«Небольшая скорость была, километров 40-50. Машина там одна стояла, помеху создавала везде, попытался ее объехать и занесло машину, уже неуправляемая машина. Ни газ, ни тормоз ничего не помогало», — пояснил Нурислам Рамазанов.

Очевидцы аварии, как уточнил таксист, сразу стали помогать пострадавшим. Сам Рамазанов не пытался открыть дверь, чтобы в салон не попала вода.

«Паники не было. <…> Я пытался успокоить женщину», — уточнил таксист.

Когда мужчины подбежали к упавшему автомобилю Рамазанов сообщил им, что в машине есть ребенок. Так, через окно в первую очередь достали именно его.

«Ребенок, можно сказать, не намок, потому что в салоне воды не было. Ребенок был сухой», — сказал Нурислам Рамазанов.

После того как ребенка достали, машина поплыла дальше по каналу. Чтобы вытащить остальных, свидетелям инцидента пришлось зайти с тросом в воду. Сначала они помогли выбраться из авто женщине, а затем и Нурисламу.

Также водитель в разговоре с журналистом сообщил, что вез мать и ребенка в больницу. Родственники пассажиров, приехав на место происшествия, поблагодарили бросившихся на помощь людей и сказали, что претензий к Рамазанову у них нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве произошло смертельное ДТП. Грузовик на большой скорости врезался в стоящий на дороге автомобиль. В результате погибла женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Кадры падения такси с женщиной и ребенком в канал в Махачкале
14:17
Предлагают доступ к мессенджеру: МВД раскрыло новую схему мошенников
14:00
С золотой ложкой во рту: названы самые богатые дети звезд
13:50
Случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию не зафиксировали
13:32
Американская конгрессвумен заявила, что любит Кирилла Дмитриева
13:17
«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто

Сейчас читают

«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто
Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
«Я в себе это перебарываю»: Алина Алексеева о походах к психологу
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026