«Трудный путь»: Песков о том, когда удастся заключить мир с Украиной

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Важно имплементировать формулу территориального вопроса, выработанную в Анкоридже.

Песков о том когда будет мир на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Песков: мир на Украине — небыстрая дорога

Чтобы добиться мира на Украине, предстоит пройти очень длительный и трудный путь. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение.

Помимо этого,  Песков прокомментировал встречу Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, их разговор был очень важен, так как после этого рабочие группы в Абу-Даби должны были получить четкие инструкции.

Как ранее писал 5-tv.ru, российская делегация на переговорах по Украине отстаивает базовое понимание, достигнутое с США в ходе саммита в Анкоридже. Такую позицию высказал замглавы МИД Сергей Рябков. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
«Спасибо, что был с нами!» — умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
16:05
«Моя любовь родилась»: супруга Александра Петрова трогательно поздравила его с 37-летием
15:42
«Лучший голос земли»: Уиткофф похвалил переводчика Путина
15:20
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества
15:00
Ловушка стройности: как препараты для похудения влияют на восприятие тела
14:54
«Трудный путь»: Песков о том, когда удастся заключить мир с Украиной

Сейчас читают

Случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию не зафиксировали
«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто
Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026