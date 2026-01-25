«Трудный путь»: Песков о том, когда удастся заключить мир с Украиной

Дмитрий Песков: мир на Украине — небыстрая дорога

Чтобы добиться мира на Украине, предстоит пройти очень длительный и трудный путь. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение.

Помимо этого, Песков прокомментировал встречу Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, их разговор был очень важен, так как после этого рабочие группы в Абу-Даби должны были получить четкие инструкции.

Как ранее писал 5-tv.ru, российская делегация на переговорах по Украине отстаивает базовое понимание, достигнутое с США в ходе саммита в Анкоридже. Такую позицию высказал замглавы МИД Сергей Рябков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.