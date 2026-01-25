В Кремле назвали Гренландию важной с точки зрения стабильности и безопасности

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

ВС РФ будут следить за планами США в отношении острова.

Что Песков сказал о Гренландии

Фото: Reuters/Sebastian Elias Uth

Песков: Гренландия очень важна для стратегической стабильности

Остров Гренландия очень важен с точки зрения стратегической стабильности и безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, российские военные будут внимательно следить за тем, как развивается план США по созданию системы противоракетной обороны (ПВО), известной как «Золотой купол», часть которой Вашингтон намерен разместить на территории Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность.

Трамп утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай якобы могут занять остров, если это не сделают США. Российская сторона наличие подобных планов опровергала. Аналогичную позицию высказывали также в Дании и Норвегии.

Гренландия является автономным регионом в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять его от возможной внешней угрозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пентагон назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для США. Американское ведомство также заявило о решимости защищать национальные интересы страны в Западном полушарии.

