Пентагон назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

В ведомстве заявили, что доступ к острову должен быть гарантирован для американских вооруженных сил.

Чем Гренландия привлекает США

Фото: Reuters/Mads Claus Rasmussen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пентагон в новой оборонной стратегии США назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для страны. Американское ведомство также заявило о решимости защищать национальные интересы страны в Западном полушарии. Соответствующие положения содержатся в оборонной стратегии ведомства на 2026 год, опубликованной на официальном сайте.

В документе также отмечается, что доступ к стратегически важному острову должен быть гарантирован для американских вооруженных сил. В ведомстве добавили, что при предыдущих администрациях США доступ страны к Панамскому каналу и Гренландии «оказался под все большим сомнением».

«Стратегия предоставит президенту (США — Прим. ред.) убедительные варианты для гарантирования военного и коммерческого доступа США к ключевым территориям, <…> особенно к Гренландии, Американскому [Мексиканскому] заливу и Панамскому каналу», — сообщается в документе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США. В документе Пекин назван ключевым стратегическим вызовом для Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
5:42
Экстремальный отдых: чем опасны прыжки в сугроб после бани
5:25
Пентагон назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для США
5:05
США отметили мощность ядерных сил КНДР
4:44
В оборонной стратегии США указали на военный и промышленный потенциал России
4:25
Пентагон обозначил сдерживание Китая и защиту территории главными приоритетами США

Сейчас читают

МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026