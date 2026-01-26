FРV-дроны ВС РФ уничтожили позиции боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы расчетов войск беспилотных систем 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» уничтожили пункты временной дислокации и огневые точки формирований боевиков ВСУ на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки были выявлены места базирования украинских боевиков в заброшенных постройках и сооружениях. После уточнения численности противника было принято решение по оперативному поражению выявленных целей с помощью ударных FPV-дронов.

По данным официального контроля, поражение целей подтверждено в режиме реального времени, что свидетельствует о высокой точности и эффективности действий расчетов беспилотных систем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

