Снежная буря оставила без электричества около миллиона домов в США

Около одного миллиона домов в США остались без электроснабжения из-за мощной снежной бури, обрушившейся на страну. Такие данные по состоянию на 25 января приводит сервис мониторинга отключений электроэнергии. Об этом сообщает Poweroutage.

Согласно опубликованной информации, наиболее сложная ситуация наблюдается в штате Теннесси, где электричества лишились 306 722 дома. В штате Миссисипи перебои зафиксированы в 175 276 домах, а в Луизиане без света остаются 145 105 домов. Отключения затронули и другие регионы, оказавшиеся в зоне действия непогоды.

Ранее в тот же день стало известно, что в 15 американских штатах введен режим чрезвычайного положения в связи с арктическим штормом. Стихия охватила обширную территорию США от Нью Мексико до штата Мэн.

В Национальной метеорологической службе США предупредили о ледяных дождях, сильных снегопадах и понижении температуры воздуха до минус 17 градусов, при этом за сутки в отдельных районах может выпасть не менее 23 сантиметров снега.

Непогода уже привела к отмене более двух тысяч внутренних авиарейсов за 24 января, а федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям приступило к подготовке необходимых ресурсов для реагирования на последствия шторма.

