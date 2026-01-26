Снежная буря оставила без электричества около миллиона домов в США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 238 0

Наибольшее число отключений зафиксировано в южных штатах страны.

Как в США переносят последствия снежной бури

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Около одного миллиона домов в США остались без электроснабжения из-за мощной снежной бури, обрушившейся на страну. Такие данные по состоянию на 25 января приводит сервис мониторинга отключений электроэнергии. Об этом сообщает Poweroutage.

Согласно опубликованной информации, наиболее сложная ситуация наблюдается в штате Теннесси, где электричества лишились 306 722 дома. В штате Миссисипи перебои зафиксированы в 175 276 домах, а в Луизиане без света остаются 145 105 домов. Отключения затронули и другие регионы, оказавшиеся в зоне действия непогоды.

Ранее в тот же день стало известно, что в 15 американских штатах введен режим чрезвычайного положения в связи с арктическим штормом. Стихия охватила обширную территорию США от Нью Мексико до штата Мэн.

В Национальной метеорологической службе США предупредили о ледяных дождях, сильных снегопадах и понижении температуры воздуха до минус 17 градусов, при этом за сутки в отдельных районах может выпасть не менее 23 сантиметров снега.

Непогода уже привела к отмене более двух тысяч внутренних авиарейсов за 24 января, а федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям приступило к подготовке необходимых ресурсов для реагирования на последствия шторма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:02
«Заново открываем мир»: Алексей Воробьев проводит каникулы с падчерицей
0:47
Европарламент допускает войну Европы с Россией в ближайшие годы
0:25
Снежная буря оставила без электричества около миллиона домов в США
0:04
Нужен переводчик: Зеленский забыл украинское слово и едва не перешел на русский язык
23:48
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
23:46
В Петербурге у сотрудницы школьного пищеблока выявили туберкулез

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
«Сами могут себя раскрыть в гараже»: Юрий Колокольников о самородках в РФ
«Больше не пара»: Киба объявила о расставании с Лепсом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026