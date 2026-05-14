Максим Фадеев признан потерпевшим по делу саунд-продюсера Линды

Лилия Килячкова
Композитор оказался в центре уголовного разбирательства из-за прав на собственные песни.

Конфликт Максима Фадеева с певицей Линдой

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Заслуженного деятеля искусств России, продюсера Максима Фадеева признали потерпевшим по уголовному делу саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова. Его подозревают в мошенничестве, связанном с авторскими правами на музыкальные произведения Фадеева. Разбирательство проходит в Тверском суде Москвы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Следствие считает, что Кувшинов вместе с другими лицами мог незаконно получить исключительные права на музыкальные произведения Фадеева. По предварительным данным, ущерб превысил миллион рублей. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину и на возможную причастность к другим похожим эпизодам. Сам директор Линды обвинения отвергает.

«Я не делал того, что мне инкриминируют», — сказал он.

Известно также, что в материалах дела присутствуют показания самого Максима Фадеева, а также певицы Линды.

Ранее в этот день стало известно, что столичные следователи просят Тверской суд отправить Михаила Кувшинова под домашний арест.

