«Советуют не сообщать код из СМС»: как работает новая схема мошенников

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Аферисты создают письма с похожими логотипами и советами по безопасности, чтобы выманить данные пользователей.

Как работает новая схема мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенники используют фальшивые письма от Госуслуг для обмана граждан

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области участились случаи мошенничества с использованием фальшивых рассылок якобы от портала «Госуслуги». Об этом 25 января сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по региону.

«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от Госуслуг. Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана», — говорится в сообщении ведомства.

МВД уточняет, что официальные письма от Госуслуг отправляются только с адреса no-reply@gosuslugi.ru, и на него нельзя отправлять ответное сообщение. Также необходимо игнорировать письма с требованиями обновить электронную почту или контактные данные — такие сообщения рассылают исключительно мошенники.

Правоохранители советуют никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить по номерам, указанным в подобных письмах. Для связи с техподдержкой «Госуслуг» следует использовать только чат на официальном сайте или в приложении сервиса.

Ранее, 25 января, МВД сообщало, что телефонные аферисты обманывают россиян, выдавая себя за участников операции по поимке убийцы их соседей.

