Атлантический шторм в США унес жизни семи человек

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Экстренные службы призывают жителей не выходить из дома на фоне сильнейшей непогоды.

Сколько человек погибли в США из-за непогоды

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не менее семи человек погибли в Техасе из-за мощного атлантического шторма, сообщил 25 января мэр Остина Кирк Уотсон во время пресс-конференции. Об этом сообщает CNN.

«Смерть была связана с воздействием шторма», — отметил Уотсон, добавив, что погодные условия будут только ухудшаться.

Мэр призвал местных жителей оставаться дома и вызывать экстренные службы в случае необходимости.

По данным на 25 января, более миллиона домов в США остались без электричества из-за зимнего апокалипсиса. Наибольшее количество отключений зарегистрировано в штате Теннесси — свыше 305 тысяч домов. В Техасе свет отсутствует более чем в 84 тысячах домов.

Ранее в тот же день стало известно, что в 15 американских штатах введено чрезвычайное положение. Шторм охватил территорию США от Нью-Мексико до Мэна, принес ледяной дождь, обильные снегопады и температуру до минус 17 градусов. За сутки в отдельных регионах может выпасть не менее 23 см снега.

Непогода уже привела к отмене более двух тысяч внутренних авиарейсов только за 24 января. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) приступило к подготовке ресурсов для реагирования на последствия стихии. Из-за приближающегося снегопада жители Нью-Йорка в панике опустошили полки магазинов, пытаясь заранее подготовиться к буре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Невидимая угроза в воде: чем опасны плотоядные микроорганизмы
2:17
Атлантический шторм в США унес жизни семи человек
1:50
«Советуют не сообщать код из СМС»: как работает новая схема мошенников
1:30
Самолеты надоели: туристы массово пересаживаются на поезда
1:02
«Заново открываем мир»: Алексей Воробьев проводит каникулы с падчерицей
0:47
Европарламент допускает войну Европы с Россией в ближайшие годы

Сейчас читают

Европарламент допускает войну Европы с Россией в ближайшие годы
Нужен переводчик: Зеленский забыл украинское слово и едва не перешел на русский язык
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026