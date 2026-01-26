Невидимая угроза в воде: чем опасны плотоядные микроорганизмы

Biocontaminant: амебы способны провоцировать развитие смертельных заболеваний

Глобальное распространение малоизученных и крайне опасных амеб представляет серьезную угрозу для населения всей планеты. Об этом сообщается в статье научного журнала Biocontaminant.

Исследователи подчеркивают, что миграция этих одноклеточных организмов вызвана климатическими изменениями, стремительным ухудшением качества водных ресурсов, а также отсутствием должного санитарного мониторинга.

Несмотря на то что большинство видов амеб, обитающих в почве и водоемах, являются безвредными, некоторые представители способны провоцировать развитие смертельных заболеваний.

Наиболее агрессивным видом считается Naegleria fowleri, известная как «амеба, поедающая мозг», которая вызывает неизлечимую инфекцию центральной нервной системы. Особая сложность борьбы с данными патогенами заключается в их невероятной живучести в агрессивной среде.

«Особенная опасность этих организмов заключается в их способности выживать в условиях, губительных для множества других микроорганизмов. Они устойчивы к высоким температурам, сильным дезинфицирующим средствам, в том числе хлору, и способны обитать даже в системах водоснабжения, которые люди считают безопасными», — отметила ведущий автор научной работы Лунфэй Шу из Университета Сунь Ятсен.

Ученые выяснили, что амебы могут играть роль своеобразного «троянского коня», скрывая внутри себя другие бактерии и вирусы. Это защищает сопутствующие инфекции от воздействия антибиотиков и стандартных методов очистки воды.

Специалисты связывают рост заболеваемости с глобальным потеплением, так как повышение температуры позволяет теплолюбивым микроорганизмам продвигаться в северные регионы, где раньше они не встречались. Заражение зачастую происходит во время купания в открытых водоемах, когда инфицированная жидкость попадает в носоглотку.

Эксперты выражают серьезную обеспокоенность из-за недавних вспышек инфекций в зонах отдыха различных стран. На данный момент эффективных методов стопроцентной очистки крупных систем водоснабжения от подобных угроз не существует, что требует пересмотра международных стандартов биологической безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.