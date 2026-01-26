Невидимая угроза в воде: чем опасны плотоядные микроорганизмы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Биологи предупреждают о стремительном распространении патогенов, способных проникать в мозг человека.

Чем опасны плотоядные микроорганизмы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Biocontaminant: амебы способны провоцировать развитие смертельных заболеваний

Глобальное распространение малоизученных и крайне опасных амеб представляет серьезную угрозу для населения всей планеты. Об этом сообщается в статье научного журнала Biocontaminant.

Исследователи подчеркивают, что миграция этих одноклеточных организмов вызвана климатическими изменениями, стремительным ухудшением качества водных ресурсов, а также отсутствием должного санитарного мониторинга.

Несмотря на то что большинство видов амеб, обитающих в почве и водоемах, являются безвредными, некоторые представители способны провоцировать развитие смертельных заболеваний.

Наиболее агрессивным видом считается Naegleria fowleri, известная как «амеба, поедающая мозг», которая вызывает неизлечимую инфекцию центральной нервной системы. Особая сложность борьбы с данными патогенами заключается в их невероятной живучести в агрессивной среде.

«Особенная опасность этих организмов заключается в их способности выживать в условиях, губительных для множества других микроорганизмов. Они устойчивы к высоким температурам, сильным дезинфицирующим средствам, в том числе хлору, и способны обитать даже в системах водоснабжения, которые люди считают безопасными», — отметила ведущий автор научной работы Лунфэй Шу из Университета Сунь Ятсен.

Ученые выяснили, что амебы могут играть роль своеобразного «троянского коня», скрывая внутри себя другие бактерии и вирусы. Это защищает сопутствующие инфекции от воздействия антибиотиков и стандартных методов очистки воды.

Специалисты связывают рост заболеваемости с глобальным потеплением, так как повышение температуры позволяет теплолюбивым микроорганизмам продвигаться в северные регионы, где раньше они не встречались. Заражение зачастую происходит во время купания в открытых водоемах, когда инфицированная жидкость попадает в носоглотку.

Эксперты выражают серьезную обеспокоенность из-за недавних вспышек инфекций в зонах отдыха различных стран. На данный момент эффективных методов стопроцентной очистки крупных систем водоснабжения от подобных угроз не существует, что требует пересмотра международных стандартов биологической безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Невидимая угроза в воде: чем опасны плотоядные микроорганизмы
2:17
Атлантический шторм в США унес жизни семи человек
1:50
«Советуют не сообщать код из СМС»: как работает новая схема мошенников
1:30
Самолеты надоели: туристы массово пересаживаются на поезда
1:02
«Заново открываем мир»: Алексей Воробьев проводит каникулы с падчерицей
0:47
Европарламент допускает войну Европы с Россией в ближайшие годы

Сейчас читают

Европарламент допускает войну Европы с Россией в ближайшие годы
Нужен переводчик: Зеленский забыл украинское слово и едва не перешел на русский язык
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026