Итальянский бодибилдер Андреа Лорини умер на 49-м году жизни

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 49 0

Спортсмен был широко известен в профессиональной среде благодаря своему внушительному телосложению и прозвищу Гигант.

От чего умер итальянский бодибилдер Андреа Лорини

Фото: Instagram*/andrealorini77

Известный итальянский бодибилдер Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет в коммуне Кьяри, его тело обнаружили в собственном доме 20 января. Об этом сообщает газета Daily Star.

По информации издания, спортсмена без сознания нашла его мать, после чего на место происшествия были вызваны экстренные службы. Прибывшие медики попытались оказать помощь, однако спасти бодибилдера не удалось. Врачи констатировали смерть на месте.

Как уточняется, причиной гибели Лорини стала внезапная болезнь, которая привела к инфаркту. Дополнительные обстоятельства произошедшего не раскрываются. В публикации отмечается, что его смерть стала третьей в этом году среди известных представителей мира бодибилдинга, что вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе.

Андреа Лорини был хорошо известен не только в Италии, но и за ее пределами. Благодаря выдающимся физическим данным он получил прозвище Гигант, под которым выступал и был узнаваем среди поклонников силовых видов спорта. Его уход стал серьезной утратой для коллег и поклонников бодибилдинга.

