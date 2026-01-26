За критику режима Зеленского уголовное преследование грозит итальянскому военному врачу. Скандал европейского масштаба раздули после публикации в социальных сетях. Офицера, которая призналась в любви к России, фактически записали в агенты Кремля и назвали едва ли не главной угрозой национальной безопасности.

О двойных стандартах «свободной» Европы — корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

Европейская русофобия продолжает бить рекорды абсурдности. На этот раз дело разворачивается в Италии. Скандал разгорелся на ровном месте из-за безобидного поста в соцсетях.

«Если бы мне пришлось снова надеть военную форму, я бы сделала это только во имя этого флага», — указано в посте.

Автор публикации — итальянский врач в запасе Барбара Баланцони. На ее счету — десятки спасенных жизней в нескольких военных конфликтах.

Но за событиями на Украине она наблюдает со стороны. И лишь за то, что не разделяет позицию и методы киевского режима, Барбару в «свободной» Европе могут лишить воинского звания. Против нее уже идет дисциплинарное расследование.

«Я не понимаю, почему итальянская армия решила воевать против меня. Я врач в медицинском резерве. Для этого нет никаких оснований. Они просто хотят показать, что никто в Италии не может поддерживать Россию. А мы любим Россию и русский народ. Но правительство считает, что мы должны молчать и уважать приказы из Киева. Это неприемлемо», — заявила военный врач в запасе (Италия) Барбара Баланцони.

Получается, Италия фактически рассматривает Россию как враждебную сторону, и все, что выходит за рамки официальной линии, становится поводом для наказания. Поражает, правда, «оперативность» итальянского правосудия. Командованию потребовалось аж десять месяцев, чтобы заметить угрозу национальной безопасности.

«Скорость! Гениальность! Молниеносность в поиске врагов родины — на уровне библейских эпох. Я могла бы уже взорвать авиабазу Луни, устроить теракт на базе НАТО в Специи, я могла бы угнать подлодку и сбить вертолет рогаткой», — прокомментировала Барбара.

Свою любовь к России Барбара не скрывает. Дома — книги Достоевского и сборник нот к музыке Прокофьева. Барбара увлекается игрой на фортепиано.

В начале 2000-х она и сама приезжала в нашу страну — работала врачом женской футбольной команды. Была в Москве и Воронеже и лично убедилась: Россия и Италия просто не могут враждовать.

«Я поддерживаю Россию в любом случае. Потому, что я офицер, и у меня еще остался разум и честь. Я, как и все военные в Италии, не хочу воевать. Поэтому мы должны достичь соглашения между Италией и Россией, чтобы сказать: хорошо, мы не хотим воевать, потому что мы любим друг друга. Мы признаем высокий уровень культуры и души России. Так что не думайте, что вы одиноки. Вы не одиноки», — отметила Бальцони.

На защиту Барбары уже встали итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Андреа Лучиди, которые тоже не разделяют европейской ненависти к России.

«Своим постом в социальных сетях она хотела устроить скандал. Будучи военнослужащим, она очень хорошо знает, что чувствуют итальянские солдаты, и почти 99% из них не заинтересованы в борьбе против России, в убийстве русских солдат и русского народа, в боях за Украину и за Зеленского», — сказал итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди.

Сам Лучиди — военный корреспондент. Лично ездил в Донбасс, чтобы показать европейцам фронтовые реалии. Из-за честных репортажей его в Италии уже прозвали «агентом Кремля».

«После моег первого репортажа из Донбасса я стал жертвой особого внимания со стороны полиции и пограничной службы. Я помню, как опубликовал свой первый репортаж из Донбасса в ноябре 2022 года. По возвращении в Италию в аэропорту полиция задала мне много вопросов: какие страны я посетил, был ли я в России, в каких городах и почему, каких людей я там знаю», — рассказал Андреа Лучиди.

ЕС готовит против Лучиди санкции, приезжать к семье на Родину ему каждый раз все сложнее. Что касается военного медика Баланцони, ей и вовсе уже пригрозили тюрьмой за неуважение к воинскому долгу.

