Спецборт МЧС России доставляет российских граждан из Бейрута в Москву

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Эвакуацию организовали по поручению президента России Владимира Путина.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с россиянами, которые решили покинуть зону военного конфликта в Ливане. Соответствующие кадры опубликовало ведомство.

Эвакуацию организовали по поручению президента России Владимира Путина.

На борту находятся 73 человека, среди них 33 ребенка. В полете пассажиров сопровождают специалисты отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи, которые при необходимости готовы оказать медицинскую и психологическую поддержку.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Россия направила в Ливан гуманитарный груз объемом 27 тонн. В него вошли мобильные электростанции, продукты питания, палатки и предметы первой необходимости. Помощь передали представителям власти страны.

Обострение ситуации в Ливане связано с развитием конфликта на Ближнем Востоке. Израиль наносит удары по объектам, которые считает связанными с движением «Хезболла», что приводит к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

16 апреля МИД России сообщал, что посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил благодарность российским властям за гуманитарную помощь, а также политико-дипломатическую и иную поддержку Исламской Республики. Первую партию гуманитарной помощи Россия отправила Ирану 12 марта. Самолет Ил-76 доставил более 13 тонн грузов в Ленкорань в Азербайджане, которые перенаправили на грузовиках в Исламскую Республику.

