В РФ закрыли две сотни сайтов по продаже нелегальных БАДов

Эфирная новость 56 0

В составе ряда добавок нашли запрещенные вещества.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России пресекли продажу нелегальных БАДов, сразу две сотни сайтов с такой продукцией закрыли. В составе добавок, которыми там торговали, нашли запрещенные вещества. У других на упаковке не хватало сведений об изготовителе. Некоторые БАДы вовсе продавали под видом пищевых добавок.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили: покупать эти средства нужно только у официальных поставщиков и в аптеках. Кроме того, каждый такой товар должен иметь регистрационные документы.

Ранее 5-tv.ru писал, что современные лекарства на основе гормонов для похудения не способны избавить людей от деструктивных отношений с собственным телом и едой.

Фармацевтическая индустрия вместе с производителями косметики и продуктов питания фактически наживается на комплексах потребителей. Хотя инъекции и таблетки дают временное облегчение, избавляя от навязчивых мыслей о пище, они лишь маскируют психологические травмы.

Однако, несмотря на снижение цен и доступность таблетированных форм, системный кризис самовосприятия никуда не исчезает. Люди стремятся купить «правильное» худое тело, но попадают в новый круг зависимости от корпораций, которые наживаются на их комплексах и страхах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:04
Контакты России и Украины продолжатся на следующей неделе
11:53
«Отстаиваем свои интересы»: Песков о позиции России на переговорах по Украине
11:50
Скалолаз на Тайване забрался на небоскреб высотой в 509 метров без страховки
11:39
До -20: в Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы
11:28
С последствиями снежной бури в США столкнулись более 200 миллионов человек
11:18
Местные шокированы: российский флаг подняли над крепостью в Кейптауне

Сейчас читают

Секс до брака и много половых партнеров: названы самые распутные страны мира
Станет проще: что ждет цифровой паспорт уже 27 февраля
Чем опасна ваша любимая помада: яд накапливается внутри организма годами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026