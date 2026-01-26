Темница без окон: 80-летнего пенсионера держали в плену два десятилетия

Диана Кулманакова
Узник находился в комнате без окон, где не было даже элементарных удобств — ни туалета, ни душа, ни условий для приготовления или хранения пищи.

80-летнего пенсионера держали в плену 20 лет

Фото: 5-tv.ru

People: в Финляндии 80-летнего пенсионера держали в плену два десятилетия

В Хельсинки из подвала частного дома освободили 80-летнего мужчину, которого держали в нечеловеческих условиях на протяжении двух десятилетий. Об этом сообщило People.

При обыске в здании полиция нашла пострадавшего в крайне тяжелом физическом состоянии. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Узник находился в комнате без окон, где не было даже элементарных удобств — ни туалета, ни душа, ни условий для приготовления или хранения пищи.

Детектив-инспектор рассказал, что изначально пострадавший переехал в подвал добровольно около 20 лет назад. Однако со временем его самочувствие серьезно ухудшилось, а условия жизни стали недопустимыми.

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых — двоих мужчин и женщину в возрасте около 60 лет. Все они являются родственниками пострадавшего и проживают в том же доме.

Следствие предполагает, что домочадцы могли удерживать пенсионера ради финансовой выгоды, эксплуатируя его беспомощность и получая пособия.

Сами подозреваемые выразили удивление из-за обвинений в преступной деятельности и активно сотрудничают со следствием. После допросов всех троих отпустили из-под стражи на время проведения дальнейших разбирательств.

Пострадавший, имя которого не разглашается, сейчас находится под присмотром социальных служб и медиков. Его состояние оценивается как стабильное. Полиция продолжает выяснять, как долго мужчина фактически находился в изоляции и получал ли он необходимый уход в последние годы.

