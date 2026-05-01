Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для 15-летней Камили

У девочки врожденный порок сердца.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел».
У 15-летней Камили из Сургута врожденный порок сердца, и она буквально каждый день борется за жизнь. За ее плечами уже 15 операций.
Два года назад провести операцию по коррекции порока согласились испанские кардиохирурги. Камиля растет, ее организм развивается. Настало время следующего этапа, который зафиксирует прогресс.
Стоимость обследования и зондирования сосудов в испанской клинике — полтора миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
