«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Стоит проверить свой рацион для избежания проблем с ЖКТ.

От каких продуктов может пучить живот

Фото: 5-tv.ru

Нутрициолог ДеЧикко: хлеб и веганский сыр могут разрушить микрофлору кишечника

Рацион питания играет ключевую роль в формировании микробиома человека. И некоторые популярные продукты могут незаметно наносить вред здоровью. Об этом сообщило New York Post.

По словам нутрициолога Робин ДеЧикко, нарушение баланса бактерий приводит к развитию синдрома раздраженного кишечника (СРК), вздутию, запорам и диарее.

Специалист выделила четыре основные категории продуктов, которые стоит ограничить или исключить из рациона. В список попал магазинный хлеб, который зачастую является продуктом глубокой переработки и содержит добавки для продления срока годности, лишенные клетчатки.

Особую опасность представляет и сахар, который нутрициолог назвала «топливом для вредных бактерий».

«Продукты с высоким содержанием сахара не приносят никакой пользы — они способствуют общему воспалению, ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям», — подчеркнула ДеЧикко.

Частые скачки уровня глюкозы в крови напрямую разрушают микрофлору. Жареная пища также попала в «черный список». Причиной стали сложности переваривания тугоплавких жиров и использование рафинированных растительных масел, способствующих дисбалансу в ЖКТ.

Неожиданно в перечне появился веганский сыр. Несмотря на имидж здоровой альтернативы, многие его виды перегружены наполнителями и добавками. Они необходимы для связывания ингредиентов, однако нередко провоцируют воспаление кишечника.

ДеЧикко порекомендовала отдавать предпочтение цельной, минимально обработанной пище. Если использование заменителей необходимо, важно выбирать продукты с максимально натуральным и простым составом. Это минимизирует нагрузку на систему пищеварения и сохранит здоровую среду для полезных микроорганизмов.

