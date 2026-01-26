Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове

Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Реконструкция дорог в Коммунарке и Южном Бутове

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Более пяти километров дорог в районе Коммунарки и Южного Бутова планируют построить или реконструировать. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работы пройдут в районе четвертого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который тянется от станции „Новомосковская“ Сокольнической линии метро до улицы Поляны. Движение там открывалось в два этапа: в 2024-м и 2025 годах», — проинформировал глава города.

Он уточнил, что реконструкции подвергнутся следующие участки: на улице Поляны от съезда с трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до дома № 42, а также отрезок улицы Александры Монаховой от магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до проспекта Куприна.

Кроме того, реконструируют и построят дорожное полотно на проспекте Куприна от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до Проектируемого проезда № 7048. Подробные изменения появятся и на Бартеневской улице. Там планируют построить съезды и восстановить проезжую часть и боковой проезд. Также на улице Поляны появятся велосипедные дорожки.

Возведут дорогу на магистральной улице от Проектируемого проезда № 816 до Бартеневской улицы и проложат путепровод через Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Все эти изменения сделают проще путь до метро «Потапово» Сокольнической линии, создадут новые связки сразу в нескольких местах Коммунарки и Южного Бутова и обеспечат сквозное движение через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, заверил мэр.

По плану все работы должны завершить в 2027 году. После чего будут обновлены маршруты наземного общественного транспорта, отметил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для ремонта дорог в столице используются смеси московского производства.

