Сергей Собянин подвел итоги Московского форума некоммерческих организаций

Дарья Бруданова Журналист

У руководителей НКО была возможность встретиться с экспертами, а также найти партнеров для новых проектов.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В российской столице завершился Московский форум некоммерческих организаций (НКО). Об его итогах в мессенджере MAX рассказал мэр города Сергей Собянин.

Мероприятие длилось два дня — с 16 по 17 апреля. В течение этого времени руководители некоммерческих организаций, представители органов власти и общественных палат из регионов приняли участие в десятках дискуссиях.

Сергей Собянин уточнил, что главными темами бесед стали, в том числе, повышение эффективности работы НКО и развитие кадрового потенциала. Участники сессий активно делились своим опытом в этих направлениях с коллегами. Кроме того, на форуме у руководителей некоммерческих организаций была возможность встретить экспертов, а также найти партнеров для новых проектов.

Мэр города подчеркнул: Москва и дальше будет поддерживать НКО — интересных и активных людей, чьи добрые дела так необходимы жителям столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Победители получат признание за успехи в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за внедрение инноваций в экономику и социальную жизнь столицы.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео