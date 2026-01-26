Контакты России и Украины продолжатся на следующей неделе

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 18 0

Для урегулирования конфликта предстоит пройти очень длительный и трудный путь.

Когда продолжатся переговоры РФ и Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: контакты России и Украины продолжатся на следующей неделе

Трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине планируют продолжить на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать», — сказал он журналистам.

Точной даты планируемых контактов пока нет.

Песков добавил, что вряд ли в ходе процесса можно рассчитывать на некое дружелюбие сторон, если они хотят достичь серьезных и конкретных результатов. 

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Дмитрия Пескова, для мира на Украине предстоит пройти очень длительный и трудный путь. Он указал на важность имплементации формулы решения территориального вопроса, выработанной на встрече в Анкоридже. Пресс-секретарь российского лидера добавил, как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение.

Помимо этого, Песков прокомментировал встречу Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, их разговор был очень важен, так как после этого рабочие группы в Абу-Даби должны были получить четкие инструкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Больше не прикован к постели: Михаэль Шумахер начал передвигаться на коляске
12:04
Контакты России и Украины продолжатся на следующей неделе
11:53
«Отстаиваем свои интересы»: Песков о позиции России на переговорах по Украине
11:50
Скалолаз на Тайване забрался на небоскреб высотой в 509 метров без страховки
11:39
До -20: в Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы
11:28
С последствиями снежной бури в США столкнулись более 200 миллионов человек

Сейчас читают

Секс до брака и много половых партнеров: названы самые распутные страны мира
Станет проще: что ждет цифровой паспорт уже 27 февраля
Чем опасна ваша любимая помада: яд накапливается внутри организма годами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026