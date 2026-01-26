«Она диктатор»: Каллас в частных беседах критикует фон дер Ляйен

Politico: Каллас в частных беседах называет фон дер Ляйен диктатором

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в неформальном общении резко высказывалась о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, называя ее стиль управления диктаторским. Об этом со ссылкой на источники в структурах Евросоюза сообщило издание Politico.

«Каллас в частном порядке жалуется, что она диктатор, но она мало что может с этим поделать», — рассказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

По данным журналистов, напряженность между Каллас и фон дер Ляйен оказалась даже более выраженной, чем в период, когда внешнеполитическое ведомство Евросоюза возглавлял Жозеп Боррель. Источники Politico утверждают, что при нынешнем руководстве Еврокомиссией процесс принятия решений стал заметно более закрытым.

Фон дер Ляйен, как отмечается, предпочитает работать в узком кругу, в значительной степени полагаясь на руководителя своей канцелярии, что резко контрастирует с более коллегиальной моделью управления времен Жан-Клода Юнкера.

Положение Каллас внутри брюссельской иерархии источники описывают как уязвимое. Она представляет небольшую Эстонию и либеральное политическое крыло, что, по мнению собеседников издания, объективно ограничивает ее влияние по сравнению с предшественником. Это, в свою очередь, снижает ее возможности открыто противостоять главе Еврокомиссии.

При этом политическое давление на фон дер Ляйен продолжается. Европарламент уже рассматривал резолюцию о недоверии председателю ЕК, однако инициатива не прошла: за ее поддержку высказались 165 депутатов, тогда как 390 проголосовали против, еще десять воздержались.

Ранее Politico сообщало, что фракция «Патриоты Европы» намерена вновь попытаться запустить процедуру вотума недоверия. Если инициативу оформят, она станет уже четвертой за последние семь месяцев, направленной против фон дер Ляйен.

Критика в адрес главы Еврокомиссии звучала и раньше. Летом 2025 года более 70 депутатов Европарламента поддержали попытку выразить ей недоверие в связи с делом о сокрытии информации по контрактам на закупку вакцин против COVID-19. Тогда обе резолюции также отклонили. Осенью того же года с публичным призывом к отставке фон дер Ляйен выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источники в Брюсселе отметили, что подобные эпизоды все отчетливее демонстрируют не только институциональные разногласия в ЕС, но и личные конфликты, которые все сложнее удерживать за кулисами европейской политики.

