«Черный лед» под давлением: что скрывает ядро Нептуна

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Экстремальные эксперименты в лаборатории помогли ученым приблизиться к разгадке странного магнитного поведения планет.

Что скрывает ядро Нептуна

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ядре Нептуна находится особый вид льда

Ученые выяснили, что странное магнитное поле Нептуна связано с необычной водой, которая скрывается глубоко внутри планеты. Речь идет о так называемом «черном льде» — это не холодный лед, как на Земле, а крайне горячее и плотное вещество, возникающее при огромном давлении и температуре. Об этом сообщается в научной работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

В недрах Нептуна условия настолько экстремальны, что вода там ведет себя совершенно иначе, чем мы привыкли. Она не жидкая и не замерзшая в привычном смысле, а находится в особом состоянии: снаружи выглядит как твердое вещество, но внутри остается подвижной и хорошо проводит электричество. Именно это, по мнению ученых, и влияет на то, что магнитное поле планеты получается неровным и нестабильным.

Чтобы понять, как это работает, исследователи попытались воспроизвести подобные условия в лаборатории. Воду сильно сжимали и нагревали до температур, сравнимых с теми, что существуют внутри планеты. Наблюдения показали, что структура такой воды получается сложной и постоянно меняется, а не остается четкой и «аккуратной», как считалось раньше.

Эти результаты помогли объяснить, почему магнитные поля Нептуна и Урана выглядят необычно — не как у Земли или других планет. Ученые предполагают, что именно эта нестабильная форма воды внутри планет создает «рваное» магнитное поле, которое когда-то зафиксировал космический аппарат «Вояджер-2».

Хотя на Земле такой воды не существует, внутри ледяных гигантов она может быть одной из самых распространенных форм воды во Вселенной. Понимание этого помогает лучше представить, что происходит внутри далеких планет и почему они так сильно отличаются от нашего привычного мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Ни руки, ни сердца: почему мужчина не зовет замуж — на это есть 8 причин
18:06
Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя
17:57
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
17:42
В Подмосковье мальчик выехал на ледянке под колеса машины и погиб
17:39
Легко спутать с гриппом: как вирус Нипах может попасть в Россию
17:20
Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Музыкант, который не слышит»: Максим Фадеев рассказал, как лишился слуха
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026