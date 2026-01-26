«Черный лед» под давлением: что скрывает ядро Нептуна

В ядре Нептуна находится особый вид льда

Ученые выяснили, что странное магнитное поле Нептуна связано с необычной водой, которая скрывается глубоко внутри планеты. Речь идет о так называемом «черном льде» — это не холодный лед, как на Земле, а крайне горячее и плотное вещество, возникающее при огромном давлении и температуре. Об этом сообщается в научной работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

В недрах Нептуна условия настолько экстремальны, что вода там ведет себя совершенно иначе, чем мы привыкли. Она не жидкая и не замерзшая в привычном смысле, а находится в особом состоянии: снаружи выглядит как твердое вещество, но внутри остается подвижной и хорошо проводит электричество. Именно это, по мнению ученых, и влияет на то, что магнитное поле планеты получается неровным и нестабильным.

Чтобы понять, как это работает, исследователи попытались воспроизвести подобные условия в лаборатории. Воду сильно сжимали и нагревали до температур, сравнимых с теми, что существуют внутри планеты. Наблюдения показали, что структура такой воды получается сложной и постоянно меняется, а не остается четкой и «аккуратной», как считалось раньше.

Эти результаты помогли объяснить, почему магнитные поля Нептуна и Урана выглядят необычно — не как у Земли или других планет. Ученые предполагают, что именно эта нестабильная форма воды внутри планет создает «рваное» магнитное поле, которое когда-то зафиксировал космический аппарат «Вояджер-2».

Хотя на Земле такой воды не существует, внутри ледяных гигантов она может быть одной из самых распространенных форм воды во Вселенной. Понимание этого помогает лучше представить, что происходит внутри далеких планет и почему они так сильно отличаются от нашего привычного мира.

