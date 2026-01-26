В Подмосковье мальчик выехал на ледянке под колеса машины и погиб

Дарья Орлова
Зимняя забава в необорудованном месте обернулась трагедией.

В Подмосковье мальчик выехал на ледянке под колеса машины

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В селе Николо-Урюпино Красногорского района Московской области 12-летний мальчик погиб после столкновения с автомобилем во время катания на ледянке. Об этом сообщает прокуратура города Красногорска.

Школьник выбрал для зимних развлечений склон, который выходил на проезжую часть. В момент спуска ребенок не успел затормозить и вылетел на дорогу под движущееся транспортное средство. Травмы, полученные в результате наезда, оказались критическими. Пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось.

Надзорное ведомство взяло под особый контроль расследование всех обстоятельств данного инцидента. Специалисты подчеркнули, что организовывать катания с горок можно исключительно в специально подготовленных и безопасных зонах. В таких местах должен быть полностью исключен риск случайного выезда играющих на территорию, где осуществляется движение транспорта. Безопасная дистанция от дорог является ключевым фактором сохранения жизни при использовании тюбингов, санок и ледянок.

Этот случай пополнил печальную статистику происшествий с детьми на дорогах московского региона за последнее время. В конце декабря 2025 года аналогичная трагедия произошла в Москве. Тогда 11-летний мальчик погиб под колесами грузового автомобиля.

Ребенок пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу бегом, однако водитель не успел среагировать на внезапное появление пешехода. От полученных травм школьник скончался. Правоохранительные органы продолжают напоминать о необходимости соблюдения предельной осторожности вблизи трасс в зимний период.

