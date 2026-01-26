Мужчина организовал двойное убийство родственников из-за недвижимости в Анапе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Он пытался инсценировать разбойное нападение на дом.

Мужчина пытался убить брата и его жену из-за недвижимости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодарском крае правоохранители взяли под стражу жителя Анапы, обвиняемого в попытке организовать расправу над своим двоюродным братом и его супругой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Факты подготовки к тяжкому преступлению были выявлены в январе 2026 года. По версии следствия, мотивом для решительных и противозаконных мер послужил затянувшийся имущественный спор, связанный с жилыми объектами в курортном городе. Родственники долгое время не могли прийти к соглашению по поводу владения недвижимостью, что подтолкнуло фигуранта к радикальному способу решения проблемы через физическое устранение оппонентов.

«По версии следствия, у фигуранта был длительный конфликт с родственниками из-за имущественного спора, связанного с недвижимостью в Анапе. В этой связи в декабре 2025 года обвиняемый решил организовать убийство двоюродного брата и его супруги», — подчеркнули в ведомстве.

Злоумышленник обратился к приятелю, чтобы тот помог найти киллера. Однако вся дальнейшая подготовка проходила под негласным наблюдением силовиков. Мнимый исполнитель согласился выполнить «грязную работу» за один миллион рублей.

Заказчик передал ему точные координаты места проживания жертв, их фотографии и прочие анкетные данные. При этом обязательным условием была имитация разбойного нападения. После того как мужчине предъявили сфабрикованные доказательства смерти брата и его жены в виде фотоснимков и их личных вещей, организатора задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО на время дальнейшего разбирательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
ВСУ ограбили Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР
19:21
«Это даже смешно»: актер Казаков из «Папиных дочек» о своем статусе злостного неплательщика алиментов
19:15
«Черная вдова»: женщина вышла замуж за пятерых мужчин с целью наживы
19:06
«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ
19:01
Мужчина организовал двойное убийство родственников из-за недвижимости в Анапе
18:55
В Москве мужчина открыл стрельбу по машине из-за спора на выезде со двора

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026