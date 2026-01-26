Мужчина организовал двойное убийство родственников из-за недвижимости в Анапе

В Краснодарском крае правоохранители взяли под стражу жителя Анапы, обвиняемого в попытке организовать расправу над своим двоюродным братом и его супругой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Факты подготовки к тяжкому преступлению были выявлены в январе 2026 года. По версии следствия, мотивом для решительных и противозаконных мер послужил затянувшийся имущественный спор, связанный с жилыми объектами в курортном городе. Родственники долгое время не могли прийти к соглашению по поводу владения недвижимостью, что подтолкнуло фигуранта к радикальному способу решения проблемы через физическое устранение оппонентов.

«По версии следствия, у фигуранта был длительный конфликт с родственниками из-за имущественного спора, связанного с недвижимостью в Анапе. В этой связи в декабре 2025 года обвиняемый решил организовать убийство двоюродного брата и его супруги», — подчеркнули в ведомстве.

Злоумышленник обратился к приятелю, чтобы тот помог найти киллера. Однако вся дальнейшая подготовка проходила под негласным наблюдением силовиков. Мнимый исполнитель согласился выполнить «грязную работу» за один миллион рублей.

Заказчик передал ему точные координаты места проживания жертв, их фотографии и прочие анкетные данные. При этом обязательным условием была имитация разбойного нападения. После того как мужчине предъявили сфабрикованные доказательства смерти брата и его жены в виде фотоснимков и их личных вещей, организатора задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО на время дальнейшего разбирательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.