Названа дата похорон звезды сериала «Кулагин и партнеры» Вероники Ганич

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

Актриса умерла после продолжительной борьбы с раком.

Когда похоронят Веронику Ганич

Фото: Instagram*/nikaganich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезду сериала «Кулагин и партнеры» Веронику Ганич похоронят 29 января

Церемония прощания с актрисой и телеведущей Вероникой Ганич пройдет 29 января. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на источник из окружения артистки.

«Похороны пройдут в четверг (29 января. — Прим. ред.)», — отметил инсайдер.

По данным СМИ, близкие усопшей уже занимаются организацией церемонии прощания.

Сердце Ганич остановилось утром 25 января. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Она проходила курс лечения, но оно, к сожалению, не помогло.

Свое состояние телеведущая старалась не афишировать и до последних дней жизни продолжала работать. Ей было 59 лет.

Ганич окончила в 1987 году Высшее театральное училище имени Щукина и прославилась как актриса. Первая известность к артистке пришла после работы в сериале «Кулагин и партнеры». После она стала ведущей утреннего шоу, где рассказывала о моде, дизайне и искусстве.

Кроме того, Ганич была членом гильдии шеф-поваров и работала над гастрономическо-туристическим проектом «География на вкус».

Ранее 5-tv.ru писал о том, где похоронят режиссера и телеведущего Александра Олейникова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове
15:03
Максим Фадеев почти полностью лишился слуха
14:50
Кольцо развода: Меган Маркл придумала план мести на случай расставания с Гарри
14:43
«Она диктатор»: Каллас в частных беседах критикует фон дер Ляйен
14:37
Мужчина изнасиловал женщину в туалете поезда и напал на девочку-подростка
14:31
Надеялись на чуму: ФСБ рассекретила планы нацистов на жителей блокадного Ленинграда

Сейчас читают

«Что за бред?»: Директор Марии Ароновой о слухах про госпитализацию актрисы
Кошмар на Рождество: американец заставил детей играть рядом с трупом матери
Секрет нутрициолога: 4 рецепта вкусного завтрака, после которого перекусы не нужны
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026