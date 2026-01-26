Названа дата похорон звезды сериала «Кулагин и партнеры» Вероники Ганич

Актриса умерла после продолжительной борьбы с раком.
Звезду сериала «Кулагин и партнеры» Веронику Ганич похоронят 29 января
Церемония прощания с актрисой и телеведущей Вероникой Ганич пройдет 29 января. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на источник из окружения артистки.
«Похороны пройдут в четверг (29 января. — Прим. ред.)», — отметил инсайдер.
По данным СМИ, близкие усопшей уже занимаются организацией церемонии прощания.
Сердце Ганич остановилось утром 25 января. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Она проходила курс лечения, но оно, к сожалению, не помогло.
Свое состояние телеведущая старалась не афишировать и до последних дней жизни продолжала работать. Ей было 59 лет.
Ганич окончила в 1987 году Высшее театральное училище имени Щукина и прославилась как актриса. Первая известность к артистке пришла после работы в сериале «Кулагин и партнеры». После она стала ведущей утреннего шоу, где рассказывала о моде, дизайне и искусстве.
Кроме того, Ганич была членом гильдии шеф-поваров и работала над гастрономическо-туристическим проектом «География на вкус».
