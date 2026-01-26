Села мужчине на шею: Киба раскрыла, с кем ходила на концерт после расставания с Лепсом
Блогер рассказала, кто сопровождал ее в клубе спустя сутки после расставания с Лепсом.
Фото: 5-tv.ru
Аврора Киба села на шею другу семьи во время визита на концерт
Блогер Аврора Киба рассказала в соцсетях, кем является мужчина, который держал ее у себя на шее на концерте музыканта Сергея Шнурова в столичном клубе. Об этом пишет 7Дней.ру.
Таинственным спутником оказался некий «близкий друг» семьи, который, по словам экс-избранницы народного артиста России Григория Лепса, «забирал ее из роддома».
Ранее кадры с упомянутого концерта спровоцировали слухи о том, что Киба быстро утешилась в объятиях нового мужчины после расставания с женихом.
«Давайте не распространять ложную информацию и не додумывать», — написала возмущенная девушка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Киба заявила о расставании с Лепсом. По словам блогера, их отношения закончились на «ноте благодарности и взаимоуважения», и они все равно остаются близкими людьми друг для друга, но теперь каждый должен идти своей дорогой.
Григорий Лепс и Аврора Киба начали встречаться в 2024 году.
