Села мужчине на шею: Киба раскрыла, с кем ходила на концерт после расставания с Лепсом

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 58 0

Блогер рассказала, кто сопровождал ее в клубе спустя сутки после расставания с Лепсом.

У кого сидела на шее Аврора Киба

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аврора Киба села на шею другу семьи во время визита на концерт

Блогер Аврора Киба рассказала в соцсетях, кем является мужчина, который держал ее у себя на шее на концерте музыканта Сергея Шнурова в столичном клубе. Об этом пишет 7Дней.ру.

Таинственным спутником оказался некий «близкий друг» семьи, который, по словам экс-избранницы народного артиста России Григория Лепса, «забирал ее из роддома».

Ранее кадры с упомянутого концерта спровоцировали слухи о том, что Киба быстро утешилась в объятиях нового мужчины после расставания с женихом.

«Давайте не распространять ложную информацию и не додумывать», — написала возмущенная девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киба заявила о расставании с Лепсом. По словам блогера, их отношения закончились на «ноте благодарности и взаимоуважения», и они все равно остаются близкими людьми друг для друга, но теперь каждый должен идти своей дорогой.

Григорий Лепс и Аврора Киба начали встречаться в 2024 году.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
Большинство европейцев считают, что демократия в их странах деградирует
16:42
«Дверь в новую эру»: в Турции высоко оценили российскую вакцину от рака
16:37
«Этот звериный взгляд я не забуду»: насильника вычислили через десятилетия
16:29
Масштабный сбой: пассажиры не могут забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота»
16:29
Умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин
16:23
«Крайне тяжкие деяния»: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлены новые обвинения

Сейчас читают

Максим Фадеев почти полностью лишился слуха
«Что за бред?»: Директор Марии Ароновой о слухах про госпитализацию актрисы
Секрет нутрициолога: 4 рецепта вкусного завтрака, после которого перекусы не нужны
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026