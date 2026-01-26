«Большие планы на 2026-й»: рэпер T-Killah и его жена Мария ждут второго ребенка

Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова ждут второго ребенка

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов. — Прим. ред.) и его супруга, блогер Мария Тарасова, известная как Mariakakdela, ждут второго ребенка. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях.

На снимках семья предстала в полном составе: Мария, Александр и их первенец Иван. У супруги рэпера отчетливо виден округлившийся живот.

«Большие планы на 2026», — написала Мария Тарасова.

В комментариях подписчики и коллеги поздравляют звездную пару со скорым пополнением.

Фото: Instagram*/mariakakdela

Мария и Александр познакомились на одном из мероприятий. В 2018 году музыкант сделал возлюбленной предложение руки и сердца на Мальдивах, а спустя год они сыграли свадьбу. В марте 2023 года у пары родился сын.

