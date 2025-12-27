«С наступающим!» — Катерина Шпица объявила о второй беременности

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

У актрисы уже есть сын от первого брака.

Екатерина Шпица беременна вторым ребенком — видео

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Екатерина Шпица сообщила, что беременна вторым ребенком

Актриса Екатерина Шпица беременна вторым ребенком. Об этом звезда сериала «Полярный» рассказала в социальных сетях, опубликовав ролик, на котором видно округлившийся живот.

Актриса и ее супруг, фотограф Руслан Панов, предстали на видео в новогодних нарядах. Екатерина была в образе Деда Мороза, а Руслан — в костюме Снегурочки. Пара танцует под известную песню из мультфильма «Ну, погоди!». В какой-то момент Шпица скидывает верхнюю одежду и остается в облегающем платье, которое подчеркивает округлившийся живот.

«Вчера нарядили елочку и подумали: а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас на этом видео уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим!» — написала Шпица под роликом.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/katerinashpitsa; 5-tv.ru

У актрисы уже есть ребенок от первого брака. В 2012 году у Екатерины и ее бывшего мужа, профессионального каскадера Константина Адаева, родился сын Герман. Однако в 2015 году пара развелась. У отца с сыном сохранились теплые отношения, мужчина участвует в воспитании ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Екатерина Шпица потеряла второго ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

