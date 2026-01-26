Впервые за 100 лет: картину «Избиение младенцев» впервые представят широкой публике в Петербурге

Картину «Избиение младенцев» впервые представят широкой публике в Петербурге

Историческое событие сегодня произошло в Петербурге. Там впервые почти за 100 лет свет увидела картина итальянского мастера эпохи барокко Луки Джордано «Избиение младенцев».

После долгой реставрации ее представили журналистам. Полотно попало в музей Российской академии художеств еще в 1935 году. Его состояние было катастрофическим. Над восстановлением трудились десятки специалистов. Подбирали цвета, с хирургической точностью заполняли утраченные элементы. И уже скоро шедевр сможет увидеть любой желающий. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко все расскажет.

Этому полотну больше трех веков, но до недавнего времени специалисты о нем знали немногое. Более того: «Избиение младенцев» кисти Луки Джордано целое столетие почти никто не видел.

«Эта работа ждала своего часа. Мы вернули это произведение в историю искусства, не побоюсь этого слова», — сказала научный сотрудник, хранитель Фонда живописи музея Академии художеств Вероника Богдан.

На огромном полотне два с половиной на три метра изображен трагический эпизод в жизни иудейского народа. Царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев Вифлеема. Лука Джордано не единожды обращался к этому сюжету. Одно полотно, из музея Прадо в Мадриде, стало всемирно известным, а то, что попало в Петербург, оказалось забытым.

«Эта картина попала в Россию при Екатерине II, она практиковала скупку коллекции западных коллекционеров целиком. В составе коллекции Генриха фон Брюля она попала в Эрмитаж», — рассказала реставратор первой категории музея Академии художеств Ольга Харитонова.

В XVIII веке полотно украшало Гатчинский дворец, но в годы революции его намотали на вал и отправили в хранилище — сначала Эрмитажа, затем Академии художеств. Отреставрировать картину хотели еще в 1950-х, но сил и средств хватило лишь на консервацию.

«К нам она поступила достаточно в сложном состоянии, по всей поверхности были многочисленные профилактические старые заклейки, по местам осыпаний, сделаны на достаточно горячий клей, была общая деформация. Появились пузыри, складки. То есть, работа болела», — отметил реставратор первой категории музея Академии художеств Павел Александров.

Состояние картины требовало буквально всех видов работ, какие только существуют в масляной живописи. Поэтому и приступить к восстановлению в Академии художеств смогли только в 2022-м.

Экспертиза показала, что полотно состоит из пяти частей. Вот эта, например, появилась предположительно на полвека позже. А из-за потемневшего лака не видно было множества важных деталей — например, слезы на глазах у одной из женщин.

Но самым сложным для реставраторов было разгладить складки. Растянуть холст и не порвать его. Ведь Лука Джордано славился невероятной скоростью работы, его красочный слой — цельный и тонкий.

«Недаром он получил прозвище „быстро работающий“. Уникальный художник, который расписал огромный купол церкви в Неаполе за двое суток», — рассказала заведующая экскурсионным сектором музей Академии художеств Людмила Худякова.

На изучение и восстановление полотна ушли три года. Теперь картину готовят к ее первой выставке. Широкой публике «Избиение младенцев» впервые покажут 30 января в музее Академии художеств. А реставраторы уже приступили к другой работе Луки Джордано — теперь они восстанавливают картину «Иисус среди книжников». Полотну больше 360 лет!

