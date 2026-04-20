«Закрывается светлая эпоха»: художник Лукьянов почтил память Владимира Шинкарева

Художник Лукьянов: со смертью Шинкарева закрывается светлая эпоха жизни Митьков

Петербургский художник Олег Лукьянов высказался о смерти своего коллеги Владимира Шинкарева. Он скончался 19 апреля, предварительно, из-за сердечной недостаточности. Художнику, писателю и одному из основателей творческого объединения «Митьки» и автора одноименной книги было 72 года.

«Сегодня Петербург понес очень тяжелую личную утрату. Ушел Владимир Шинкарев — потрясающий художник, писатель и один из главных создателей тех самых родных нам „Митьков“. Именно он стоял у истоков этого искреннего, невероятно теплого образа ленинградца, который стал настоящей душой нашего города», — сказал Лукьянов.

По словам собеседника 5-tv.ru, коллеги всегда с особым трепетом относились к эстетике добра, воплощенной в образе Митька (списанного с художника Дмитрия Шагина) Несколько лет назад, чтобы сохранить митьковский дух, Лукьянов и Шагин создали фреску на фасаде арт-центра на улице Марата. На ней Митек приветливо машет руками, охраняя знаменитую кошку — Тишину Матроскину.

«Эта работа до сих пор на стене, и она продолжает транслировать петербуржцам ту самую теплоту и человечность, которую во многом заложил Шинкарев. С его уходом закрывается огромная, очень светлая эпоха. Самые искренние соболезнования семье, близким и всем нам. Светлая память», — заключил Олег Лукьянов.

Владимир Шинкарев появился на свет в Ленинграде 4 марта 1954 года. Учился на геолога, параллельно осваивая художественные навыки в мастерских при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной и в институте имени Репина. Известность в творческих кругах родного города получил в середине семидесятых — участвовал в квартирных выставках, а с 1981-го состоял в Товариществе экспериментального изобразительного искусства.

В восьмидесятых Шинкарева уже знали как одного из идеологов движения «Митьки». Он написал так называемый «Митьковский манифест» и книгу «Митьки», благодаря которой это художественное явление стало популярным и со временем превратилось в субкультуру. В девяностых периодически выходила «Митьки-Газета», представители движения записывали музыкальные альбомы вместе с членами ленинградского рок-клуба, у них появились подражатели в других городах.

Сегодня о некогда визитной карточке Петербурга напоминает «Митьки-центр» на улице Марата.

