Маркетинговый ход: можно ли доверить межпозвоночную грыжу мануальному терапевту

Невролог Прокофьева: с помощью мануальной терапии нельзя убрать грыжу на спине

Заявления о том, что межпозвоночную грыжу можно устранить с помощью мануальных манипуляций, не соответствуют медицинской реальности. Об этом порталу Газета.ру сообщила врач-невролог Юлия Прокофьева.

Эксперт отметила, что мануальная терапия как метод ручного воздействия действительно имеет доказанную эффективность при лечении болей в шее, пояснице и плечах. Однако, по ее словам, такие техники не могут повлиять ни на положение позвонков, ни на саму грыжу. Поэтому обещания «убрать» ее с помощью мануальных приемов чаще всего являются не лечением, а маркетинговым ходом.

Отдельно Прокофьева прокомментировала распространенные утверждения о возможности «поставить позвонок на место».

«Позвонки не „выходят из места“ без серьезной травмы. Если бы это происходило регулярно при повседневных движениях, человечество не выжило бы», — пояснила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно длительное ношение утягивающего белья. Во время сдавливания по окружности талии внутренние органы вынуждены располагаться в меньшем пространстве, из-за чего возрастает давление на стенки. А приводит это к печальным последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.