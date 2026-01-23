Фигура с риском для здоровья: чем опасно длительное ношение утягивающего белья

Анастасия Антоненко
Визуальная коррекция талии не всегда безопасна.

Чем опасно для здоровья утягивающее белье

Фото: 5-tv.ru

Хирург Монахов: утягивающее белье может спровоцировать развитие паховой грыжи

Утягивающее белье визуально корректирует фигуру, однако при длительном ношении может привести к грыже. Об этом Lenta.ru рассказал хирург медицинского центра Дмитрий Монахов.

Как отметил эксперт, утягивающие трусы, корсеты и плотные пояса провоцируют развитие серьезных проблем со здоровьем у людей с ослабленной передней брюшной стенкой из-за ожирения, беременности, диастаза или перенесенных операций. Длительное ношение такого белья сначала вызывает боль в животе и изжогу, затем за счет сдавливания пупочного кольца, пахового канала или зоны рубца способно довести до грыжи.

Во время сдавливания по окружности талии внутренние органы вынуждены располагаться в меньшем пространстве, из-за чего возрастает давление на стенки. Особенный дискомфорт проявляется при наклонах, подъеме тяжестей, кашле и натуживании.

Наиболее уязвимыми местами врач назвал пупок, паховую область и линию живота между прямыми мышцами.

По словам специалиста, глубокие полосы на животе, которые не проходят на протяжении 20-30 минут после снятия белья, указывают на опасность для здоровья.

Также должны насторожить такие симптомы, как распирание, покалывание, онемение, чувство, что не получается сделать глубокий вдох, необходимость расстегнуть пояс после небольшой порции еды.

При возникновении изжоги, отрыжки, тянущих болей или ощущения «шара» в пупке или паховой складке при нагрузке следует обратиться к хирургу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, с точки зрения психологии и диетологии начинать худеть к лету необходимо уже сейчас, а не за два–три месяца до сезона. Жесткие дедлайны вроде цели «похудеть за два месяца» часто вредят психике и провоцируют расстройства пищевого поведения.

