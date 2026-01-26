Разводной ключ вместо мышки: почему сантехники стали востребованнее IT-специалистов

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

ИИ повлиял и на рынок труда.

Какие самые востребованные специальности в России

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На рынке труда сантехники стали более востребованными, чем IT-специалисты

На рынке труда сантехники стали более востребованными, чем IT-специалисты. Об этом изданию Life.ru рассказал кадровый эксперт Илья Варакин.

Спрос на услуги сантехников вырос, по словам эксперта, потому что таких специалистов стало меньше. Отсюда и закономерное повышение цен.

А вот на рынке труда сказались два других фактора. Варакин выделил влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) в целом на востребованность специалистов во многих сферах, в том числе и в IT. Ведь некоторые задачи в самых различных областях может выполнить ИИ, а значит, люди на этих должностях уже не нужны.

«Второй момент — это процентная ставка. Так как процентная ставка высокая, экономика у нас сейчас достаточно охлаждена. Многие компании либо замораживают существующие проекты, либо не начинают новые, и поэтому вакансий больше не становится. Мы это заметили еще в октябре. До октября занятость действительно была очень высокая, вакансий было много, кадровый голод был большой, существенный», — подчеркнул специалист.

Пока ситуация с процентной ставкой не изменится, не поменяется и рынок труда в IT. А вот количество сантехников изменится в течение года. Ведь те, кто умеет работать головой и руками, пойдут из программистов в рабочие: сантехники, строители и в другие сферы, где есть в данный момент деньги, уверен Варакин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие профессии наиболее востребованы в России в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:24
Маркетинговый ход: можно ли доверить межпозвоночную грыжу мануальному терапевту
0:16
Посольство России в Германии потребовало признать блокаду Ленинграда геноцидом
0:05
Оздоравливающая процедура: как париться в бане правильно
23:58
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
23:48
Холод не страшен: самые распространенные ошибки при уходе за кожей зимой
23:28
Разводной ключ вместо мышки: почему сантехники стали востребованнее IT-специалистов

Сейчас читают

«Играют за деньги»: Егор Бероев о современных футболистах
Умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны
Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026