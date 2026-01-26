Разводной ключ вместо мышки: почему сантехники стали востребованнее IT-специалистов

На рынке труда сантехники стали более востребованными, чем IT-специалисты

На рынке труда сантехники стали более востребованными, чем IT-специалисты. Об этом изданию Life.ru рассказал кадровый эксперт Илья Варакин.

Спрос на услуги сантехников вырос, по словам эксперта, потому что таких специалистов стало меньше. Отсюда и закономерное повышение цен.

А вот на рынке труда сказались два других фактора. Варакин выделил влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) в целом на востребованность специалистов во многих сферах, в том числе и в IT. Ведь некоторые задачи в самых различных областях может выполнить ИИ, а значит, люди на этих должностях уже не нужны.

«Второй момент — это процентная ставка. Так как процентная ставка высокая, экономика у нас сейчас достаточно охлаждена. Многие компании либо замораживают существующие проекты, либо не начинают новые, и поэтому вакансий больше не становится. Мы это заметили еще в октябре. До октября занятость действительно была очень высокая, вакансий было много, кадровый голод был большой, существенный», — подчеркнул специалист.

Пока ситуация с процентной ставкой не изменится, не поменяется и рынок труда в IT. А вот количество сантехников изменится в течение года. Ведь те, кто умеет работать головой и руками, пойдут из программистов в рабочие: сантехники, строители и в другие сферы, где есть в данный момент деньги, уверен Варакин.

