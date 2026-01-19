Дефицит кадров: какие профессии наиболее востребованы в РФ в 2026 году

Рабочие специальности и врачи станут самыми дефицитными кадрами в 2026 году

Спрос на квалифицированных специалистов в 2026 году будет особенно высоким в сферах рабочих профессий, инженерии и медицины. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», с которыми 19 января ознакомилось издание РИА Новости.

Согласно опросу, 65% работодателей считают наиболее дефицитными рабочие специальности, включая сварщиков и электриков. На втором месте по уровню нехватки кадров оказались инженеры и технические специалисты — на это указали 45% респондентов. Третью позицию заняли врачи, дефицит которых отметили 35% опрошенных компаний.

Исследование проводилось с 5 по 12 декабря 2025 года и охватило более 300 организаций по всей России. Оно также выявило общие тенденции на рынке труда и планы работодателей по найму персонала.

Помимо дефицитных профессий, высокий спрос ожидается на IT-специалистов — их планируют активнее нанимать 30% компаний. Педагоги интересуют 28% работодателей, специалисты по продажам — 27%. Востребованность доставщиков, продавцов, официантов и кассиров отметили 22% участников опроса.

Наименее привлекательными направлениями для найма стали сельское хозяйство — 8%, а также юристы, бухгалтеры и кадровые специалисты — 6%. Маркетологи, PR-специалисты и рекламщики вызвали интерес у 5% работодателей, логисты — у 4%.

Говоря о способах привлечения персонала, 51% компаний заявили, что намерены делать ставку на развитие бренда работодателя. Развивать корпоративную культуру и повышать заработные платы планируют по 34% организаций. Расширенный социальный пакет готовы предложить 22% респондентов, а обновление офисного пространства — 14%.

