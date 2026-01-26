Позиция семьи не ясна: можно ли верить информации об улучшения состояния Шумахера

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Ранее издание Daily Mail сообщило, что гонщик больше не прикован к постели.

Что известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Фото: imago/Andreas Beil/ТАСС

Директор «Катерхэм» Косаченко сомневается в достоверности новостей о Шумахере

Новости о том, что пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, требуют подтверждения. Об этом в беседе с порталом Газета.ру заявила бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко.

По словам эксперта, с тех пор, как Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году во время катания на лыжах, семья гонщика заняла «позицию секретности» и почти ничего не рассказывала о его состоянии. Именно поэтому новая информация вызывает подозрения.

Директор «Катерхэм» уверена, что рано или поздно семья гонщика должна подтвердить или опровергнуть информацию о его самочувствии.

«Если сама семья решила обнародовать этот факт, чтобы подогреть интерес к ситуации или по какой-то иной причине, это было бы очень странно <…> Там такая завеса секретности и конфиденциальности, что это очень маловероятно», — заявила Косаченко.

В понедельник, 26 января, издание Daily Mail сообщило, что пилот «Формулы-1», семикратный чемпион мира, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Теперь спортсмен передвигается в инвалидном кресле. Помощь ему оказывают медсестра и терапевт.

