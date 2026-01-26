Больше не прикован к постели: Михаэль Шумахер начал передвигаться на коляске

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 66 0

Спортсмен получил тяжелую черепно- мозговую травму в 2013 году, катаясь на лыжах.

Что сейчас с Шумахером

Фото: www.globallookpress.com/R4040

Daily Mail: чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Пилот «Формулы-1», семикратный чемпион мира, немецкий автогонщинк Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, сообщило издание Daily Mail.

По данным журналистов, спортсмен сейчас в передвигается в инвалидном кресле. Помощь ему оказывают медсестра и терапевт.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году во время катания на лыжах. С тех пор он находится на реабилитации и почти не появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаэль Шумахер с помощью жены Коринны подписал уникальный гоночный шлем для другой легенды автоспорта — сэра Джеки Стюарта.

На шлеме, предназначенном для благотворительного аукциона, Шумахер оставил свои инициалы — «M.S.». Подпись выглядит иначе, чем в прошлом, но именно она завершила список автогонщиков, успевших внести свой вклад в проект: все 20 живущих чемпионов мира «Формулы-1» подписали этот шлем.

Вырученные средства направили в фонд Race Against Dementia, основанный Стюартом.

