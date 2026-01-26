Неразрывная связь с историей: Пиотровский рассказал о значении Эрмитажа для России

Дарья Корзина
Директор музея подчеркнул историческую и общественную роль Зимнего дворца.

Михаил Пиотровский: любой, приезжающий в Петербург, не может не посетить Эрмитаж

Эрмитаж является не только одним из крупнейших музеев мира, но и важнейшим символом российской государственности и культуры. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницким.

По его словам, Эрмитаж — обязательная точка для всех, кто приезжает в Санкт-Петербург и Россию.

«Эрмитаж, во-первых, один из величайших музеев мира и всякий человек, приезжающий в Петербург и Россию, не может миновать Эрмитаж, а если минует, то попадают в другую некую категорию не очень образованных людей», — подчеркнул Пиотровский.

Зимний дворец, по его мнению, наделен особой функцией, оставаясь пространством, где культура и история продолжают «говорить» с обществом.

Пиотровский добавил, что ценность коллекции заключается в мировых шедеврах и в их неразрывной связи с историей России: каждое произведение имеет своего императорского заказчика или покупателя.

Говоря о визитах высокопоставленных гостей, директор музея подчеркнул, что самыми значимыми для Эрмитажа остаются визиты президента России.

