Радость и надежда: как ленинградцы встретили новость о снятии блокады
Световые проекции фотографии показали на стенах домов Петербурга.
Фото, видео: Telegram/Комитет по энергетике/keio_spb; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Петербурге показали световые проекции фотографий освобожденного Ленинграда
Начнем мы кадрами из Петербурга, где сегодня отмечают 82-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады. Священный день для всех, кто живет в городе, сумевшем выстоять ужасные 872 дня.
Как ленинградцы в 1944 году встретили новость об освобождении, уже накануне вечером можно было увидеть на улицах города на Неве.
Специальные световые проекции появились на стенах домов — старые фотографии, сделанные тогда, при освещении праздничного салюта.
И на этих кадрах лица людей, на которых радость и надежда, несмотря на голод и холод.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?