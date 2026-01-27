Радость и надежда: как ленинградцы встретили новость о снятии блокады

Эфирная новость 61 0

Световые проекции фотографии показали на стенах домов Петербурга.

Фото, видео: Telegram/Комитет по энергетике/keio_spb; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге показали световые проекции фотографий освобожденного Ленинграда

Начнем мы кадрами из Петербурга, где сегодня отмечают 82-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады. Священный день для всех, кто живет в городе, сумевшем выстоять ужасные 872 дня.

Как ленинградцы в 1944 году встретили новость об освобождении, уже накануне вечером можно было увидеть на улицах города на Неве.

Специальные световые проекции появились на стенах домов — старые фотографии, сделанные тогда, при освещении праздничного салюта.

И на этих кадрах лица людей, на которых радость и надежда, несмотря на голод и холод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:35
Мина замедленного действия: чем опасен вирус Нипах
1:15
В Парижской опере прошла премьера «Евгения Онегина» в постановке Рэйфа Файнса
0:55
Ветераны блокадного Ленинграда посетили Музей Победы
0:42
Почему выпадают волосы: врач развеяла популярные заблуждения
0:40
Радость и надежда: как ленинградцы встретили новость о снятии блокады
0:24
Маркетинговый ход: можно ли доверить межпозвоночную грыжу мануальному терапевту

Сейчас читают

Посольство России в Германии потребовало признать блокаду Ленинграда геноцидом
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026