Лекарство от уныния: почему в России вырос спрос на антидепрессанты

В 2025 году россияне потратили на антидепрессанты 20,5 миллиарда рублей

Россияне подсели на антидепрессанты. В прошлом году на эти препараты потрачено 20,5 миллиарда рублей.

Это на 36% больше, чем в 2024-м. Спрос на средства от депрессии стабильно увеличивается последние шесть лет. Это связано с тем, что граждане стали чаще обращаться к врачу, когда впадают в уныние.

Так, в прошлом году аптеки продали более 22 миллионов упаковок. Это почти в три раза больше, чем в 2020 году.

