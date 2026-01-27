Лекарство от уныния: почему в России вырос спрос на антидепрессанты
В прошлом году на эти препараты потрачено 20,5 миллиарда рублей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В 2025 году россияне потратили на антидепрессанты 20,5 миллиарда рублей
Россияне подсели на антидепрессанты. В прошлом году на эти препараты потрачено 20,5 миллиарда рублей.
Это на 36% больше, чем в 2024-м. Спрос на средства от депрессии стабильно увеличивается последние шесть лет. Это связано с тем, что граждане стали чаще обращаться к врачу, когда впадают в уныние.
Так, в прошлом году аптеки продали более 22 миллионов упаковок. Это почти в три раза больше, чем в 2020 году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?